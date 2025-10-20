Siracusa, terzo Job Day dedicato al settore industriale: aperte le iscrizioni per le aziende

Dopo il successo delle prime due edizioni, torna il Job Day del Comune di Siracusa, il format ideato e promosso dall’assessore alle Politiche Sociali e Giovanili Marco Zappulla insieme al sindaco Francesco Italia, che mette in relazione aziende, giovani e persone in cerca di occupazione, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il terzo appuntamento, dedicato questa volta al settore industriale, si terrà mercoledì 26 novembre, dalle 9 alle 14, all’Urban Center di Siracusa. Un’edizione che punta a valorizzare uno dei comparti più strategici del territorio, con la partecipazione dei colossi industriali del polo petrolchimico, oggi alla ricerca di nuove risorse da inserire nei propri organici.

Da oggi, 20 ottobre, fino al 27 ottobre, le aziende interessate a partecipare potranno iscriversi e richiedere uno stand espositivo compilando il form disponibile al seguente link: https://forms.office.com/e/8MGRU47XRu?origin=lprLink

L’iniziativa è organizzata dall’Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili in collaborazione con il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, il Centro per l’Impiego di Siracusa, Sviluppo Lavoro Italia, Confindustria Siracusa, l’Università degli Studi di Catania e gli istituti scolastici Fermi e Gagini.

Il Job Day Industria rappresenta un’evoluzione del percorso iniziato a febbraio 2025, che nel corso dei mesi ha saputo creare una vera e propria cabina di regia territoriale tra imprese, scuole, confederazioni e istituzioni, consolidando un modello di rete che oggi è diventato un punto di riferimento per la città.

“Il Job Day – afferma il sindaco Francesco Italia – è la dimostrazione di come la collaborazione tra pubblico, privato e mondo formativo possa generare opportunità reali. È un progetto che nasce dall’ascolto e che sta restituendo fiducia, soprattutto ai giovani, mostrando che anche a Siracusa è possibile costruire il proprio futuro”.

“Questa edizione – dichiara l’assessore Marco Zappulla – si distingue per collaborazioni istituzionali di grande valore, come quelle con il Libero Consorzio Comunale di Siracusa rappresentato da Michelangelo Giansiracusa, l’Università di Catania e Confindustria Siracusa, che rafforzano ulteriormente la rete tra istituzioni, formazione e impresa. Il Job Day Industria assume così un ruolo strategico a livello provinciale, non più soltanto locale, grazie alla ricaduta di opportunità occupazionali per i cittadini di tutti e 21 i comuni del territorio siracusano. In particolare, la collaborazione con l’Università di Catania è pensata per offrire nuove prospettive di inserimento professionale agli studenti della provincia di Siracusa iscritti alle facoltà di Ingegneria, Fisica, Chimica e Architettura, in stretta connessione con le esigenze del settore industriale e delle aziende dell’indotto del polo”.

Nelle prossime settimane sarà convocata una conferenza stampa per illustrare nel dettaglio il programma dell’evento e le modalità di partecipazione.