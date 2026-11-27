Sport · La competizione

Il Team Trinacria conquista il terzo posto al Campionato Europeo Cani da Soccorso SAR Open, disputato dal 5 all’8 novembre in Franciacorta, in provincia di Brescia. Un risultato prestigioso per la squadra, guidata dal team leader Marco Corvaia, che ha affrontato la competizione europea portando a casa una medaglia di bronzo e un’esperienza che va ben oltre il risultato sportivo.

Il campionato ha messo alla prova i partecipanti con diverse discipline di ricerca e soccorso, tra cui le prove di ricerca in superficie e su traccia. Quattro giorni di gara caratterizzati da impegno, sacrifici, emozioni e momenti difficili, affrontati con spirito di squadra e sostegno reciproco.

“Ci sono esperienze che vanno ben oltre una competizione, perché lasciano nel cuore qualcosa di molto più grande di una medaglia“, racconta Marco Corvaia, sottolineando il valore umano dell’avventura vissuta dal Team Trinacria. “Questa esperienza è stata fatta di emozioni, sacrifici, impegno, sorrisi, momenti difficili e soprattutto di un’unione speciale. Siamo stati compagni di squadra, ma anche sostegno reciproco, forza e motivazione“.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Un pensiero speciale è stato rivolto ai protagonisti a quattro zampe, Iuko, Mex e Diesel, definiti dal team «semplicemente magnifici», per il coraggio, la determinazione e la capacità di dare tutto durante le prove.

“Questo traguardo è anche vostro, perché dietro ogni risultato ci sono il vostro impegno, la vostra fiducia e il legame unico che ci unisce. Siamo fieri di voi“, aggiunge Corvaia.

Il Team Trinacria ha voluto ringraziare anche gli sponsor che hanno creduto nel progetto, sostenuto il percorso e reso possibile questa esperienza europea.

“Le avventure finiscono, ma certi legami restano per sempre. Insieme abbiamo scritto una bellissima pagina della nostra storia. E questo è solo l’inizio“, conclude il team leader, guardando già alle prossime sfide.