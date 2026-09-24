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Siracusa, test sulla linea ferroviaria, chiuse di notte le strade con passaggio a livello

La Redazione ·
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strade con passaggio a livello, dettaglio della sbarra, non si deve capire la strada
Immagine generata con l'intelligenza artificiale

Dal 28 settembre al 21 ottobre, nelle ore notturne, saranno effettuati dei test tecnologici lungo la linea ferrata a sud di Siracusa decisi da Rete ferroviaria italiana. Per tale ragione, il settore Mobilità e trasporti ha emesso un ordinanza con la quale dispone, dalle 22 alle 6 dell’indomani, il divieto di transito, anche a piedi, nelle strade nelle quali si trovano passaggi a livello.

Il 28 al 30 settembre: via delle Muse, traversa Sorgenti Fontane Bianche, traversa Bonavia e via Lago di Pergusa.
Il 5, il 7 e il 9 ottobre: via Tempio di Giove, strada Mammaiabica, viale Pantanelli, traversa Mottava.
Il 12 e il 14 ottobre: via Lago di Pergusa, traversa Bonavia, traversa Sorgenti Fontane Bianche, traversa Mottava.
Il 16 ottobre: via delle Muse.
Il 19 e il 21 ottobre: via Tempio di Giove, strada Mammaiabica, viale Pantanelli, traversa Mottava.

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