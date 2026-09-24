Siracusa, test sulla linea ferroviaria, chiuse di notte le strade con passaggio a livello

Attualità · il calendario

Dal 28 settembre al 21 ottobre, nelle ore notturne, saranno effettuati dei test tecnologici lungo la linea ferrata a sud di Siracusa decisi da Rete ferroviaria italiana. Per tale ragione, il settore Mobilità e trasporti ha emesso un ordinanza con la quale dispone, dalle 22 alle 6 dell’indomani, il divieto di transito, anche a piedi, nelle strade nelle quali si trovano passaggi a livello.

Il 28 al 30 settembre: via delle Muse, traversa Sorgenti Fontane Bianche, traversa Bonavia e via Lago di Pergusa.

Il 5, il 7 e il 9 ottobre: via Tempio di Giove, strada Mammaiabica, viale Pantanelli, traversa Mottava.

Il 12 e il 14 ottobre: via Lago di Pergusa, traversa Bonavia, traversa Sorgenti Fontane Bianche, traversa Mottava.

Il 16 ottobre: via delle Muse.

Il 19 e il 21 ottobre: via Tempio di Giove, strada Mammaiabica, viale Pantanelli, traversa Mottava.