Siracusa, “Ti concedo rifugio”: in mostra le immagini di sei fotografi della Striscia di Gaza

Siracusa si prepara ad accogliere una mostra fotografica di forte impatto emotivo e civile, capace di restituire voce e visibilità alle sofferenze del popolo palestinese. “Ti concedo rifugio. I grant you refuge” è un’esposizione che raccoglie le immagini straordinarie di sei fotografi della Striscia di Gaza — Jehad Al-Sharafi, Mahdy Zourob, Mohammed Hajjar, Omar Ashtawy, Saeed Jaras e Shadi Al-Tabatibi — testimoni diretti di uno dei conflitti più devastanti del nostro tempo.

Attraverso i loro scatti, la mostra intende raccontare le atrocità vissute quotidianamente dalla popolazione civile, rompendo quello che viene definito un “silenzio assordante” dei media occidentali. Le fotografie diventano così strumenti di denuncia, memoria e consapevolezza, offrendo al pubblico uno sguardo autentico e ravvicinato sulla realtà di Gaza.

Curata da Paolo Patruno, l’iniziativa è promossa dal Comitato Siracusano per la Palestina insieme a Cobas Scuola Siracusa, realtà impegnate nella sensibilizzazione su temi di giustizia e diritti umani.

L’inaugurazione si terrà sabato 28 febbraio alle 15.30 al MADE Program, in via Cairoli 20 a Siracusa. La mostra sarà poi visitabile da domenica 1 marzo a venerdì 6 marzo 2026, con orari di apertura dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 (domenica apertura pomeridiana dalle 15 alle 19).