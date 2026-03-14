Siracusa, tifosi in campo per aiutare la squadra: nasce la raccolta fondi “Uniti per il Siracusa”

Alimentare una passione, sostenere la maglia e andare oltre ogni difficoltà. Nel calcio degli sceicchi, dei fondi di investimento e dei diritti televisivi c’è ancora spazio per storie diverse, fatte di amore, passione e appartenenza per i propri colori. Come quella che sta vivendo in queste settimane il Siracusa Calcio, dove la città ha deciso di stringersi attorno alla squadra in uno dei momenti più delicati della stagione.

Dopo il mancato pagamento delle scadenze fiscali del 16 febbraio – relative a Iva e Irpef – la proprietà si è di fatto allontanata dalla gestione del club. Da quel momento, però, tifosi e cittadini hanno scelto di non restare a guardare, ma di attivarsi in prima persona per salvare il salvabile. Cioè consentire alla squadra di arrivare a concludere la stagione con il minor numero di difficoltà possibili.

È nato così il comitato “Uniti per il Siracusa”, una sorta di azionariato popolare promosso inizialmente da un gruppo di circa quaranta sostenitori e oggi aperto a tutta la comunità.

L’obiettivo è sostenere concretamente la squadra, lo staff tecnico guidato da Marco Turati e i calciatori fino alla fine del campionato. “Non abbiamo la presunzione di mantenere da soli la squadra – spiegano i promotori – ma vogliamo dare un segnale forte di attaccamento e responsabilità verso i nostri colori. Un gesto che possa incoraggiare chi vorrà credere nel futuro del Siracusa”.

La raccolta fondi punta a raggiungere 105 mila euro, cifra ritenuta necessaria per coprire le principali spese gestionali da qui alla conclusione della stagione. In appena due giorni è già stata superata la soglia dei 10 mila euro. Il primo risultato concreto dell’iniziativa è arrivato quasi subito: la raccolta ha infatti consentito di coprire le spese del viaggio aereo della squadra per la trasferta di Latina. Un gesto simbolico ma significativo in un momento complesso per il club.

Le difficoltà societarie restano però sullo sfondo. Il Siracusa ha già subito una penalizzazione di sei punti in classifica per irregolarità nei pagamenti di stipendi e contributi fiscali e il 26 marzo sono previste ulteriori sanzioni.

La squadra, nel frattempo, prova a restare concentrata sul campo: gli azzurri occupano attualmente il 18° posto con 24 punti dopo 31 giornate e il calendario non concede tregua, né possibilità di errore. Dopo la trasferta di oggi pomeriggio a Latina, al Nicola De Simone arriverà il AZ Picerno, attualmente sedicesimo, per un’altra sfida chiave in ottica salvezza.

A seguire sarà il turno degli impegni contro Team Altamura e Atalanta U23, prima di un altro scontro diretto sul campo del Foggia. Nel finale di stagione gli azzurri affronteranno anche Cavese e chiuderanno il campionato sul campo del Trapani.

Un finale tutto da vivere, con la città che prova a fare la propria parte per sostenere una squadra che, nonostante tutto, continua a lottare.