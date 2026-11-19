Attualità · a dicembre

Un pomeriggio di gioco e allegria natalizia per dare una mano a chi è in difficoltà. Lunedì 21 dicembre, dalle 17 alle 19.30, l’associazione di promozione sociale Lo Scrigno di Aretusa organizza una tombolata di beneficenza a favore delle famiglie bisognose di Siracusa.

L’appuntamento è nel salone della missione delle Suore francescane di Maria, in via dell’Olimpiade 29. L’ingresso è libero.

“Unisciti a noi per un pomeriggio di solidarietà e allegria natalizia”, è l’invito degli organizzatori, che aspettano famiglie, bambini e nonni per trascorrere insieme qualche ora all’insegna del Natale e della solidarietà.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Per informazioni si può chiamare il 320 8577043.