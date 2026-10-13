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Siracusa, topo morto alla spiaggia di passaggio Aretusa

topo morto

«ritrovamento" sulla spiaggetta Aretusa in Ortigia, in pieno centro storico:»

una lettrice, via WhatsApp

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una nostra lettrice, Stefania Bozzari, in merito al “ritrovamento” sulla spiaggetta Aretusa in Ortigia, in pieno centro storico:

“Ortigia spiaggetta passaggio Aretusa! Topo morto a pochi passi dai bagnanti. La gente passava e lo guardava schifata. La foto è stata scattata sul posto da me mentre passavo ieri, 12 ottobre, alle 13:59.

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