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Siracusa, topo morto alla spiaggia di passaggio Aretusa
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«ritrovamento" sulla spiaggetta Aretusa in Ortigia, in pieno centro storico:»una lettrice, via WhatsApp
Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una nostra lettrice, Stefania Bozzari, in merito al “ritrovamento” sulla spiaggetta Aretusa in Ortigia, in pieno centro storico:
“Ortigia spiaggetta passaggio Aretusa! Topo morto a pochi passi dai bagnanti. La gente passava e lo guardava schifata. La foto è stata scattata sul posto da me mentre passavo ieri, 12 ottobre, alle 13:59.
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