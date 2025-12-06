Siracusa, torna a segnare il tempo l’orologio di piazza Archimede: nuovo intervento di manutenzione

Nuovo intervento di manutenzione per l’orologio di piazza Archimede situato all’apice del palazzo della “Banca d’Italia”. Dalle prime ore di questa mattina, infatti, una ditta incaricata dal Comune di Siracusa sta lavorando in quota per ripristinare la piena funzionalità dell’orologio, datato 1882 e già oggetto di diversi lavori manutentivi. L’ultimo e forse il più importante in ordine di tempo risale all’ottobre del 2018 quando la storica ditta di orologiai Mamo si era adoperata per ripristinare le parti meccaniche e far tornare a girare le lancette dell’orologio.

L’intervento odierno, invece, pare meno importante dal punto di vista tecnico e dei costi, e ha come obiettivo quello di ripristinare l’impianto e far sì che in occasione delle feste, da quella dell’Immacolata, passando per Santa Lucia e Natale, l’orologio possa costantemente segnare l’ora esatta. Un modo per consentire ai siracusani di tornare a scandire l’ora con il naso all’insù