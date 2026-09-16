Siracusa, torna Fitwalking for Ail: sport, solidarietà, impegno per i pazienti ematologici

Attualità · il 27 settembre

L’app di Siracusa News, gratis su iPhone e Android.

Una giornata all’insegna dello sport, della partecipazione e della solidarietà. Domenica 27 settembre 2026 torna anche a Siracusa Fitwalking for AIL, la camminata non competitiva promossa da AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, giunta alla sua 10ª edizione.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di unire il piacere di camminare e stare insieme a un importante gesto di solidarietà: raccogliere fondi a sostegno dei pazienti ematologici e delle loro famiglie, contribuendo concretamente alle attività e ai progetti portati avanti dall’associazione.

Fitwalking for AIL coinvolge ogni anno numerose città italiane e rappresenta un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della ricerca, dell’assistenza e della vicinanza alle persone che affrontano un percorso di cura.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Anche Siracusa è pronta a fare la propria parte, trasformando la camminata in un momento di condivisione e partecipazione aperto a tutti: famiglie, giovani, adulti e a chiunque voglia contribuire alla causa con una semplice passeggiata.

Il messaggio di questa decima edizione è racchiuso nell’hashtag #VersoNuoviTraguardi: un invito a camminare insieme verso nuovi obiettivi, con la consapevolezza che ogni passo può fare la differenza.

La quota di partecipazione è di 10 euro. Per informazioni sull’iniziativa a Siracusa è possibile rivolgersi alla sede Ail Siracusa in via Piave n. 103 – Siracusa.

L’appuntamento è dunque per domenica 27 settembre 2026, con raduno al Tempio d’Apollo alle ore 9 con partenza alle ore 10, per una giornata in cui sport e solidarietà si incontrano per sostenere concretamente chi combatte contro leucemie, linfomi e mieloma.