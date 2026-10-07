Siracusa, torna il Campionato provinciale di RisiKo!: al via la 27ª edizione

Attualità · “Il Passatempo”

Tattica, diplomazia e voglia di conquistare il mondo, almeno quello disegnato sulla celebre plancia. A Siracusa torna il Campionato Provinciale di RisiKo!, organizzato dall’Associazione Ludico Culturale “Il Passatempo”, giunto quest’anno alla sua 27ª edizione.

Prima dell’inizio della competizione ci sarà spazio anche per chi vuole avvicinarsi al gioco o semplicemente allenarsi. Venerdì 9 ottobre sono infatti in programma le partite amichevoli di presentazione, aperte sia agli appassionati sia ai curiosi e ai neofiti che vogliono conoscere meglio regole e dinamiche del gioco.

Il campionato proseguirà poi ogni venerdì a partire dalle 20.30, nei locali della Pro Loco di Siracusa, in piazza Santa Lucia 25.

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Le partite avranno una durata di un’ora e mezza, con una formula pensata per mantenere ritmo e competitività durante tutto il torneo. Al termine del campionato saranno assegnati premi speciali ai primi tre classificati. L’appuntamento è aperto sia ai giocatori più esperti sia a chi si avvicina per la prima volta al RisiKo!, con l’obiettivo di unire diverse generazioni attraverso uno dei giochi da tavolo più conosciuti.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’Associazione Ludico Culturale “Il Passatempo” all’indirizzo alc.ilpassatempo@gmail.com oppure attraverso le pagine social ufficiali dell’associazione siracusana.