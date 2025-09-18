Torna il piazza il Comitato Siracusano per la Palestina: oggi la manifestazione

Siracusa scende in piazza per la Palestina, ancora una volta. Oggi, mercoledì 18 settembre alle 18, alla Balza Akradina è in programma una manifestazione pubblica per esprimere contrarietà al comportamento del governo israeliano nella guerra a Gaza e chiedere al governo italiano di attivarsi concretamente “per bloccare lo sterminio di civili a Gaza subito”.
Gli organizzatori rivolgono un appello alla cittadinanza: “Dobbiamo essere una marea perché la nostra forza è la partecipazione”.
L’iniziativa punta a lanciare un messaggio chiaro e condiviso: “Siracusa non ci sta”. Molto partecipate le manifestazioni pro Palestina che si sono svolte, nelle scorse settimane, alla Marina.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni