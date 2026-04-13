Siracusa, torna il “Trofeo Città”: tre giorni tra motori, cultura e territorio

Sarà un’edizione speciale, quella del 2026, per il “Trofeo Città di Siracusa”, che raggiunge il prestigioso traguardo della trentesima edizione. L’appuntamento, organizzato dal club A.S.A.S., è in programma dal 17 al 19 aprile e si conferma come uno degli eventi più attesi dagli appassionati di motorismo storico.

La manifestazione, inserita nel calendario nazionale ASI, nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura dei veicoli d’epoca, riunendo collezionisti e amatori, ma anche di valorizzare il patrimonio turistico, culturale ed enogastronomico del territorio siracusano.

Il programma prenderà il via venerdì pomeriggio con una suggestiva visita tra gli scorci meno conosciuti di Ortigia. Le auto storiche, autentici musei viaggianti, saranno poi esposte in Corso Matteotti, offrendo a cittadini e turisti un’occasione unica per ammirarle da vicino.

Sabato sarà la volta dell’entroterra ibleo, con partenza alla volta di Palazzolo Acreide, sito riconosciuto patrimonio Unesco. Gli equipaggi percorreranno il tracciato della storica cronoscalata “Avola-Avola Antica” e le strade dell’altopiano, con tappa al Parco Archeologico di Akrai. In programma anche il Concorso di Eleganza lungo il corso principale, seguito dal pranzo nell’atrio comunale e da una prova di regolarità nel pomeriggio.

La giornata conclusiva, domenica, sarà dedicata al giro degli Iblei lungo il percorso della cronoscalata “Val d’Anapo-Sortino”. A chiudere la manifestazione, una passeggiata in trattore, il pranzo in una fattoria tipica e le premiazioni finali.