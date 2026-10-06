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Siracusa, torna in Aula il Consiglio comunale: due punti all’ordine del giorno

di Oriana Gionfriddo ·
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Una seduta del Consiglio comunale di Siracusa

Il consiglio comunale di Siracusa tornerà a riunirsi stasera alle 18 sotto la presidenza di Alessandro Di Mauro.

Dopo le consuete comunicazioni dei consiglieri, l’assise tratterà una proposta di integrazione e modifica al Programma degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2026-28. Il provvedimento è stato presentato dal settore Pianificazione urbanistica ma riguarda vari ambiti dell’Amministrazione.

Seguirà una proposta di modifica al regolamento di Polizia mortuaria presentata dai Servizi cimiteriali. La previsione è di aggiungere un nuovo articolo, il 43 bis, così da consentire, se richiesta, la collocazione di cassette o urne cinerarie all’interno di un loculo occupato da consanguinei.

A seguire sarà discusso un atto di indirizzo presentato dalla quarta commissione consiliare (Sport e tempo libero) sulla messa in sicurezza, la riqualificazione, la valorizzazione sportiva e la gestione partecipata del parco Robinson di Bosco Minniti.

Ultimo punto in discussione sarà una mozione del gruppo consiliare del Partito democratico (Massimo Milazzo, Sara Zappulla e Angelo Greco) per l’istituzione a Siracusa di un “Festival della letteratura dei giovani” aperto agli studenti delle scuole di tutta Italia.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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