Siracusa, torna in Aula il Consiglio comunale: due punti all’ordine del giorno

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Il consiglio comunale di Siracusa tornerà a riunirsi stasera alle 18 sotto la presidenza di Alessandro Di Mauro.

Dopo le consuete comunicazioni dei consiglieri, l’assise tratterà una proposta di integrazione e modifica al Programma degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2026-28. Il provvedimento è stato presentato dal settore Pianificazione urbanistica ma riguarda vari ambiti dell’Amministrazione.

Seguirà una proposta di modifica al regolamento di Polizia mortuaria presentata dai Servizi cimiteriali. La previsione è di aggiungere un nuovo articolo, il 43 bis, così da consentire, se richiesta, la collocazione di cassette o urne cinerarie all’interno di un loculo occupato da consanguinei.

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A seguire sarà discusso un atto di indirizzo presentato dalla quarta commissione consiliare (Sport e tempo libero) sulla messa in sicurezza, la riqualificazione, la valorizzazione sportiva e la gestione partecipata del parco Robinson di Bosco Minniti.

Ultimo punto in discussione sarà una mozione del gruppo consiliare del Partito democratico (Massimo Milazzo, Sara Zappulla e Angelo Greco) per l’istituzione a Siracusa di un “Festival della letteratura dei giovani” aperto agli studenti delle scuole di tutta Italia.