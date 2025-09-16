Siracusa, torna in aula il Consiglio comunale

Il Consiglio comunale torna in aula giovedì 18 settembre, alle 18. Tra i punti che saranno trattati, un Ordine del giorno del gruppo Pd con oggetto “Siracusa città dei giovani” e tre mozioni. La prima, del gruppo FDI, avente ad oggetto “Sostegno al Disegno di Legge Regionale n.31,6-2L5-348 sull’istituzione delle Unità di Pedagogia Scolastica e impegno dell’Amministrazione Comunale a promuoverne l’approvazione presso l’Assemblea Regionale Siciliana”; la seconda, del gruppo PD, avente ad oggetto “Miglioramento degli strumenti di comunicazione istituzionale e dell’accessibilità dei servizi online del Comune di Siracusa”; e l’ultima del consigliere Matteo Melfi avente ad oggetto “Tutela degli animali e prevenzione degli avvelenamenti nel territorio comunale di Siracusa”.