Siracusa, torna in aula il Garante dell’infanzia. Carbone: “sciolto il nodo sulla nomina”

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Dopo circa due anni torna in Consiglio comunale il regolamento per l’istituzione del Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Un provvedimento rimasto a lungo fermo soprattutto per il confronto sulle modalità di individuazione della figura chiamata a ricoprire l’incarico. A ricostruire il percorso è la vicepresidente del Consiglio comunale Concetta Carbone, che aveva seguito il provvedimento già durante il precedente passaggio in aula.

“Finalmente, dopo due anni, il regolamento per il Garante dell’infanzia riapproda in Consiglio comunale – spiega Carbone –. Mi auguro che questa volta tutti i colleghi possano farlo proprio, perché parliamo di una figura estremamente importante per la tutela dei bambini e degli adolescenti della nostra città”.

Il principale punto di confronto politico e giuridico aveva riguardato chi dovesse procedere alla nomina del Garante. Nel precedente passaggio una parte dell’opposizione aveva contestato la previsione secondo la quale, dopo un avviso pubblico per raccogliere le candidature, la scelta finale sarebbe spettata al sindaco. Secondo la posizione espressa allora dai consiglieri contrari, sarebbe dovuto essere invece il Consiglio comunale a individuare il Garante. Un nodo sul quale, nel frattempo, è stato chiesto un approfondimento giuridico.

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“Lo Statuto è stato approfondito e studiato – prosegue Carbone – e abbiamo avuto il via libera dell’Avvocatura, che ritiene che la nomina debba essere effettuata dal sindaco. Era questo sostanzialmente il punto che aveva determinato lo stop e oggi possiamo considerare sciolto quel nodo”.

Il meccanismo previsto passa dunque da una procedura pubblica per l’individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti, mentre la successiva nomina resta attribuita al primo cittadino. Per Carbone, però, superata la questione procedurale, l’attenzione deve tornare soprattutto alla funzione che il nuovo organismo sarà chiamato a svolgere: “Il Garante deve essere un punto di riferimento per tutto ciò che riguarda la tutela dell’infanzia. È una figura che considero davvero fondamentale e per questo spero che il Consiglio, al di là delle appartenenze politiche, possa riconoscere l’importanza di dotare finalmente Siracusa di questo strumento”.

Il Consiglio comunale di Siracusa ha approvato questa mattina il regolamento sul Garante dei diritti dell’infanzia. A stendere il testo (in cui sono stati apportati dalla stessa tre emendamenti correttivi e integrativi) è stata la II Commissione Consiliare, presieduta dal consigliere Gianni Boscarino. Le variazioni sono state corredate dai pareri tecnici e contabili favorevoli dei dirigenti competenti. Si tratta dei requisiti d’accesso, dell’aggiornamento del testo e della norma di chiusura e abrogazione. Per quanto riguarda il primo punto, è stato integrato il profilo professionale richiesto per il Garante, specificando la necessità della laurea e dell’operatività qualificata nel settore specifico. Eliminata inoltre (aggiornamento del testo) la dicitura obsoleta riferita ai “Presidenti di Circoscrizione”. Il terzo punto è stato emendato con l’inserimento dell’articolo finale che abroga il precedente e ormai superato regolamento del 2010 e stabilisce tempi certi di attuazione: entro 15 giorni dall’entrata in vigore, il dirigente pubblicherà l’avviso pubblico per la presentazione delle candidature.

“Il lavoro svolto in commissione ha consentito di consegnare all’aula un regolamento moderno e perfettamente conforme alla normativa – dice Gianni Boscarino – Ringrazio tutti i componenti della commissione per la preziosa attività svolta. Il Difensore dei diritti dei bambini sarà una figura terza e autonoma a presidio dei minori fragili, del contrasto al bullismo e alla dispersione scolastica”.