Siracusa, Fiera dei Morti a Siracusa, boom di richieste e 4 giorni di spettacoli

Attualità · Foro Siracusano

Grande attesa per la Fiera dei Morti di Siracusa, in programma dal 30 ottobre al 2 novembre. Anche quest’anno si registra un vero e proprio boom di richieste da parte degli operatori commerciali, a conferma di una manifestazione che continua a crescere e ad attirare sempre maggiore interesse.

Saranno oltre 200 i gazebo allestiti per accogliere cittadini e visitatori. Le numerose richieste pervenute testimoniano il successo della manifestazione, anche se purtroppo, per ragioni legate agli spazi disponibili e alla viabilità, non sarà possibile accontentare tutti gli operatori che hanno chiesto di partecipare.

Ma la Fiera dei Morti non sarà soltanto commercio e tradizione. Quest’anno si punta ancora di più sull’intrattenimento, con quattro giornate ricche di spettacoli, musica, cabaret e divertimento per grandi e piccoli. Ad aprire la manifestazione, il 30 ottobre, sarà il Festival della Risata, con Carlo Caneba e altri sei cabarettisti pronti a regalare una serata all’insegna dell’allegria.

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Il 31 ottobre sarà invece una grande festa dedicata alla musica e agli indimenticabili anni ’90, con diversi DJ che si alterneranno sul palco e la partecipazione di Cecilia Gayle, la regina dei balli di gruppo, che farà scatenare il pubblico sulle note dei suoi grandi successi, da Pam Pam a El Tipitipitero. Una serata che farà tornare indietro nel tempo intere generazioni.

Il 1° novembre spazio alla grande musica italiana con la cover band di Antonello Venditti, mentre il 2 novembre la manifestazione si concluderà con lo spettacolo di Very e Sasy la regina dei social e di TikTok del momento.

Grande attenzione sarà riservata soprattutto ai bambini. Durante tutte e quattro le giornate, dalla mattina alla sera, non mancheranno spettacoli e momenti di animazione dedicati ai più piccoli, oltre a una piccola area con giochi e attrazioni. L’obiettivo è rendere la Fiera dei Morti un appuntamento sempre più coinvolgente, capace di unire la tradizione commerciale della città a un vero e proprio evento di festa e aggregazione.

Quattro giorni in cui le famiglie potranno passeggiare tra gli stand, fare acquisti, assistere agli spettacoli e trascorrere piacevoli momenti insieme. La Fiera dei Morti si conferma così non soltanto una tradizione molto sentita dai siracusani, ma anche un importante appuntamento per il commercio, il divertimento e la socialità, con l’ambizione di crescere e migliorarsi anno dopo anno.