Siracusa, torna la Fiera dei Morti: spettacoli, street food e animazione per bambini

Attualità · 4 giorni

Torna a Siracusa la tradizionale Fiera dei Morti, in programma da venerdì 30 ottobre a lunedì 2 novembre 2026 al Parco dei Villini, nell’area del Foro Siracusano. Quattro giorni dedicati all’artigianato, allo street food e all’intrattenimento, con un calendario di appuntamenti pomeridiani e serali rivolti a famiglie, bambini e adulti. La manifestazione, promossa con il coinvolgimento dell’assessorato comunale alle Attività produttive, guidato da Edy Bandiera, prevede spettacoli musicali, animazione a tema, incontri con personaggi amati dai più piccoli e attività creative. Le serate saranno presentate da Maria Finocchiaro, mentre ogni giorno, alle 22.30, è previsto un dj set.

Il programma serale prenderà il via venerdì 30 ottobre, alle 20.30, con il Festival della Risata. Sabato 31 ottobre, sempre alle 20.30, spazio all’Halloween Party anni Novanta con Cecilia Gayle. Domenica 1° novembre, alle 20.30, si esibirà la tribute band Live Venditti, mentre lunedì 2 novembre, alla stessa ora, sarà la volta del Very e Sasy Show. Ampio spazio sarà riservato ai bambini, con appuntamenti distribuiti nell’arco delle quattro giornate. Tra le proposte figurano una K-Pop Zone, spettacoli ispirati ai personaggi dei cartoni animati, feste a tema Frozen e PJ Masks, oltre a giochi, musica, palloncini e truccabimbi.

Il programma completo della Fiera dei Morti 2026

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Venerdì 30 ottobre: Dalle 19 alle 21, la K-Pop Zone proporrà intrattenimento per bambini a tema K-Pop Demon Hunters, con Rumi, Mira e Zoey, palloncini e truccabimbi. Alle 20.30, sul palco, il Festival della Risata.

Sabato 31 ottobre: Dalle 10.30 alle 12.30, Kids Show con Masha e Orso, Bing e Chase. Nel pomeriggio, dalle 17 alle 19, Villains Party con la Regina di Cuori, Malefica e Ursula, oltre allo spettacolo Le zucche dispettose. Alle 20.30, Halloween Party anni Novanta con Cecilia Gayle.

Domenica 1° novembre: Dalle 10.30 alle 12.30, PJ Mask Party, con la possibilità per i bambini di incontrare i personaggi della serie animata. Dalle 17 alle 19, appuntamento con Principesse & Supereroi, tra giochi, musica e animazione. Alle 20.30, concerto della tribute band Live Venditti, dedicata al repertorio di Antonello Venditti.

Lunedì 2 novembre: Dalle 10.30 alle 12.30, Frozen Party con Elsa, Anna e Olaf, tra musica e giochi. Dalle 17 alle 19, Alice nel Paese delle Meraviglie, con il Cappellaio Matto, Alice, lo Stregatto, la Regina di Cuori e il Coniglio Bianco. Alle 20.30, il Very e Sasy Show.

Ogni sera, alle 22.30, è inoltre previsto un dj set. Durante tutte le giornate saranno disponibili attività per i più piccoli, tra palloncini, disegni da colorare, truccabimbi e angoli creativi. La Fiera dei Morti conferma così la formula che negli ultimi anni ha riportato al centro della città una tradizione particolarmente sentita dai siracusani, affiancando agli stand commerciali e ai prodotti del territorio un programma di spettacoli e iniziative per le famiglie.