Siracusa, torna la lotteria AIRC “Vincere con la Ricerca”: premi e solidarietà per sostenere la lotta contro il cancro

A Siracusa torna la lotteria “Vincere con la Ricerca”, iniziativa promossa e organizzata dal Comitato Sicilia della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Un appuntamento ormai consolidato, che unisce solidarietà e partecipazione con un obiettivo concreto: sostenere la ricerca oncologica.

L’edizione 2026 prevede numerosi premi, tra cui un voucher viaggio del valore di 3.000 euro destinato al vincitore. L’estrazione si terrà venerdì 6 marzo alle ore 18 al Grand Hotel Villa Politi, una delle location simbolo della città.

All’evento parteciperanno la consigliera regionale del Comitato Sicilia, Nella Giallongo Coffa, da anni punto di riferimento per le attività AIRC sul territorio, e il responsabile dell’Area gestione rete territoriale della Fondazione AIRC, Jonas Maniaz.

I biglietti sono ancora disponibili fino ad esaurimento, con un contributo minimo di 2,50 euro. I numeri vincenti saranno pubblicati sul sito ufficiale www.airc.it.

A livello nazionale, la Fondazione AIRC conferma il proprio impegno con un investimento di oltre 142 milioni di euro per il finanziamento di 779 progetti di ricerca e borse di studio. Un ruolo centrale nel panorama scientifico italiano, capace di coinvolgere istituzioni, imprese, comunità scientifica e cittadini.

Anche in Sicilia il sostegno è concreto: per il 2026 sono stati stanziati 396 mila euro destinati a tre progetti di ricerca e a una borsa di studio.

Sono circa cinquemila i ricercatori impegnati ogni giorno nello studio delle cause dei tumori, nello sviluppo di terapie innovative e nella definizione di metodi diagnostici sempre più precoci. Un lavoro fondamentale che contribuisce a trasformare i progressi scientifici in benefici reali per i pazienti.