Siracusa, torna la luce in via dello Sparviero. Vaccaro (Insieme): “Risposta concreta e politica vicina alla gente”

Torna finalmente l’illuminazione pubblica in via dello Sparviero, nel cuore di contrada Carrozzieri. Grazie a un intervento risolutivo segnalato e poi seguito dal consigliere comunale Ciccio Vaccaro (lista “Insieme”) in stretta sinergia con l’assessore all’Illuminazione pubblica, Andrea Firenze, è stato ripristinato un servizio essenziale atteso dai residenti sin dallo scorso dicembre.

Il blackout, segnalato a dicembre del 2023, è stato risolto grazie a un attento sopralluogo tecnico che ha portato alla luce un’anomalia strutturale: l’impianto della via, infatti, risultava collegato alla rete elettrica di una cooperativa privata della zona, rendendo impossibile il normale intervento della manutenzione comunale.

L’amministrazione è intervenuta con un’operazione di riqualificazione radicale che ha previsto la posa di 900 metri di nuovi cavi e la riattivazione di 20 pali. Con questo intervento, l’intera infrastruttura è stata ufficialmente collegata alla rete elettrica cittadina, passando sotto la gestione diretta e la manutenzione del Comune di Siracusa.

“Restituire la luce a via dello Sparviero è un risultato che mi rende particolarmente orgoglioso, perché rappresenta un segnale tangibile di una politica che ascolta e sta vicina alla gente”, dichiara il consigliere Ciccio Vaccaro. “Dallo scorso dicembre i cittadini attendevano risposte. Insieme all’assessore Firenze, che ringrazio per la disponibilità e la competenza, non ci siamo limitati a un intervento tampone, ma abbiamo sanato una situazione burocratica complessa, acquisendo l’impianto al patrimonio comunale per garantire sicurezza e manutenzione costante nel tempo. È questo il modo in cui intendiamo prenderci cura delle nostre periferie”.