Siracusa, torna la raccolta itinerante di indumenti usati: il calendario di ottobre

Attualità · igiene urbana

Riparte a Siracusa la raccolta itinerante di indumenti usati promossa dall’amministrazione comunale. Per tutto il mese di ottobre saranno attivi diversi punti di conferimento in città e nelle frazioni, dove i cittadini potranno consegnare tessili e abiti destinati al recupero e al riciclo.

Gli appuntamenti previsti sono i seguenti:

-Venerdì 2 ottobre

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dalle 9.30 alle 12.30 nel parcheggio di via Augusta;

dalle 9.30 alle 11 in piazza Sgarlata.

-Venerdì 9 ottobre

dalle 9.30 alle 12.30 nel parcheggio di via Augusta;

dalle 9.30 alle 11 in piazza Silvestro Rossello – via dei Vespri, a Belvedere.

-Venerdì 16 ottobre

dalle 9.30 alle 12.30 nel parcheggio di via Augusta;

dalle 9.30 alle 11 in traversa Carrozziere.

-Venerdì 23 ottobre

dalle 9.30 alle 12.30 nel parcheggio di via Augusta;

dalle 9.30 alle 11 in largo Cotzia, nell’area retrostante il mercato ortofrutticolo.

-Venerdì 30 ottobre

dalle 9.30 alle 12.30 nel parcheggio di via Augusta;

dalle 9.30 alle 11 in piazza Sgarlata.

Durante le giornate di raccolta sarà possibile conferire abiti, scarpe, cinture, borse, cappelli, coperte, lenzuola, piumini e tende.

L’amministrazione ricorda inoltre che gli indumenti usati possono essere conferiti tutto l’anno negli appositi cassonetti presenti nei Centri comunali di raccolta (Ccr) di Targia e Cassibile.