Siracusa, torna la raccolta itinerante di indumenti usati: il calendario di ottobre

Riparte a Siracusa la raccolta itinerante di indumenti usati promossa dall’amministrazione comunale. Per tutto il mese di ottobre saranno attivi diversi punti di conferimento in città e nelle frazioni, dove i cittadini potranno consegnare tessili e abiti destinati al recupero e al riciclo.
Gli appuntamenti previsti sono i seguenti:
-Venerdì 2 ottobre
dalle 9.30 alle 12.30 nel parcheggio di via Augusta;
dalle 9.30 alle 11 in piazza Sgarlata.
-Venerdì 9 ottobre
dalle 9.30 alle 12.30 nel parcheggio di via Augusta;
dalle 9.30 alle 11 in piazza Silvestro Rossello – via dei Vespri, a Belvedere.
-Venerdì 16 ottobre
dalle 9.30 alle 12.30 nel parcheggio di via Augusta;
dalle 9.30 alle 11 in traversa Carrozziere.
-Venerdì 23 ottobre
dalle 9.30 alle 12.30 nel parcheggio di via Augusta;
dalle 9.30 alle 11 in largo Cotzia, nell’area retrostante il mercato ortofrutticolo.
-Venerdì 30 ottobre
dalle 9.30 alle 12.30 nel parcheggio di via Augusta;
dalle 9.30 alle 11 in piazza Sgarlata.
Durante le giornate di raccolta sarà possibile conferire abiti, scarpe, cinture, borse, cappelli, coperte, lenzuola, piumini e tende.
L’amministrazione ricorda inoltre che gli indumenti usati possono essere conferiti tutto l’anno negli appositi cassonetti presenti nei Centri comunali di raccolta (Ccr) di Targia e Cassibile.