Siracusa, torna l’Abbracciata Collettiva: 30 ore di nuoto e inclusione per l’autismo

Sport, inclusione e solidarietà tornano protagonisti con l’“Abbracciata Collettiva”, la maratona di nuoto di 30 ore consecutive organizzata dalla TMA Group in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. L’evento si svolgerà sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 in contemporanea in diverse città italiane, tra cui Roma, Napoli, Milano, Firenze, Foggia, Pescara, Treviso, Lecce e Siracusa.

In Sicilia, la manifestazione si terrà al Sun Club di Siracusa, in via per Floridia, con partenza alle 7:30 di sabato e conclusione alle 13:30 di domenica. A presentare l’iniziativa è stato Francesco Paoletti, coordinatore regionale Sicilia del metodo TMA “Caputo-Ippolito”.

“È un evento che ogni anno ci vede protagonisti insieme alle famiglie – ha spiegato – in una due giorni di sport e benessere che ci accompagna verso il 2 aprile. Saremo più numerosi che mai e sarà anche un’occasione importante per sostenere una raccolta fondi destinata ad alleggerire i costi delle terapie per le famiglie“.

L’Abbracciata Collettiva non è solo una maratona sportiva, ma un momento di forte valore sociale. L’iniziativa coinvolgerà anche le scuole, con l’obiettivo di avvicinare studenti e giovani alla realtà della disabilità intellettiva e relazionale.

I ragazzi potranno partecipare attivamente, nuotando insieme ai coetanei con disturbi dello spettro autistico o sostenendo l’iniziativa, contribuendo così a diffondere un messaggio concreto di inclusione e solidarietà.

L’obiettivo è chiaro: costruire una comunità più consapevole e inclusiva, partendo proprio dalle nuove generazioni. Un’occasione, dunque, per unire sport e sensibilizzazione, ma soprattutto per vivere una delle esperienze più significative di condivisione e integrazione sociale sul territorio.