Siracusa, torna l’“Abbracciata Collettiva”: 30 ore di nuoto per inclusione e solidarietà. Ecco come partecipare

Sport, inclusione e solidarietà tornano protagonisti con l’“Abbracciata Collettiva”, la maratona di nuoto di 30 ore consecutive organizzata dalla TMA Group in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo.

L’evento si svolgerà sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 in contemporanea in diverse città italiane, tra cui Roma, Napoli, Milano, Firenze, Pescara, Verona, Foggia e Siracusa.

In Sicilia, la manifestazione si terrà al Sun Club, con partenza alle 7:30 di sabato e conclusione alle 13:30 di domenica.

A presentare l’iniziativa è stato Francesco Paoletti, coordinatore regionale Sicilia del metodo TMA “Caputo-Ippolito”. L’“Abbracciata Collettiva” non è solo una maratona sportiva, ma un evento dal forte valore sociale, che coinvolgerà anche le scuole con l’obiettivo di avvicinare studenti e giovani alla realtà della disabilità intellettiva e relazionale.

I ragazzi potranno partecipare attivamente, nuotando insieme ai coetanei con disturbi dello spettro autistico oppure sostenendo l’iniziativa, contribuendo così a diffondere un messaggio concreto di inclusione.

Un evento che unisce sport e consapevolezza

“L’Abbracciata Collettiva è un evento nazionale, una maratona natatoria che si svolge in piscina – spiega Roberta Spatola, responsabile del Centro TMA di Siracusa e Palermo –. Anche quest’anno sarà ospitata al Sun Club e vedrà la partecipazione di otto città italiane”

L’iniziativa ha una duplice valenza: “La prima è sensibilizzare il territorio sui temi dell’autismo e della disabilità in generale. La seconda è contribuire ad alleggerire, o in alcuni casi abbattere, il costo della terapia”

Durante la maratona, infatti, i ragazzi seguiti dal centro TMA saranno protagonisti: “È l’occasione per mostrare il lavoro svolto durante l’anno e condividerlo con la cittadinanza”

Il coinvolgimento di scuole e territorio

Grande attenzione è stata riservata anche al coinvolgimento delle scuole. “Abbiamo organizzato giornate informative – prosegue Spatola – per spiegare cos’è l’autismo, ma anche il significato dell’Abbracciata Collettiva e della terapia multisistemica in acqua, il metodo Caputo-Ippolito”

Si tratta di un percorso terapeutico che consente ai bambini di sviluppare abilità e competenze, favorendo autonomia e integrazione sociale, fino ad aprire prospettive concrete anche sul piano dell’inserimento lavorativo.

Come partecipare

L’evento è aperto a tutti. “Chiunque può partecipare – spiega Spatola – basta recarsi al Sun Club di Siracusa: si verrà accolti dall’équipe TMA e dai ragazzi, che si alterneranno in acqua per 30 ore insieme agli operatori”

Per aderire è prevista una donazione libera: “Anche un piccolo contributo dà la possibilità di entrare in acqua e condividere questa esperienza con i ragazzi”

Un messaggio che parte dai più giovani

L’edizione dello scorso anno ha registrato una grande partecipazione, coinvolgendo associazioni, istituzioni e forze dell’ordine. Ma il vero punto di forza resta la presenza delle scuole.

“Sensibilizzare fin da piccoli è fondamentale – conclude Spatola – perché significa creare le condizioni per una reale integrazione nella vita quotidiana”

Un’occasione, dunque, per unire sport e impegno sociale, ma soprattutto per costruire una comunità più consapevole e inclusiva, partendo proprio dalle nuove generazioni.