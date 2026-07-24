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Siracusa, torna l’acqua al Plemmirio: completata la riparazione della perdita

di Oriana Gionfriddo ·
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rubinetto con acqua

Aretusacque informa la cittadinanza che, nella tarda mattinata di oggi, è stato completato con esito positivo l’intervento di riparazione della perdita individuata lungo la condotta di adduzione a servizio dell’area di Plemmirio che nei giorni scorsi aveva determinato criticità nel sistema di approvvigionamento idrico della zona.

Le squadre operative hanno concluso le attività di manutenzione e provveduto alla rimessa in esercizio dell’infrastruttura interessata dal guasto.

I tecnici di Aretusacque continueranno a seguire costantemente l’evoluzione della situazione al fine di garantire il pieno ritorno alle normali condizioni di esercizio nel più breve tempo possibile.

Aretusacque ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione dimostrate durante le attività di riparazione e si scusa per i disagi arrecati.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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