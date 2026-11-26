Attualità · fine settimana

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 novembre torna l’Atturna, il rito della svelata del simulacro dell’Immacolata che apre i festeggiamenti per l’Immacolata Concezione.

Alle 3 del mattino la Banda musicale della Città di Siracusa attraverserà le vie di Ortigia per svegliare i fedeli e invitarli alla messa nella chiesa di San Filippo Apostolo. Il ritrovo è all’incrocio tra la chiesa dell’Immacolata, oggi in restauro, e via della Giudecca. “Poi si fa un percorso deciso al momento per le vie d’Ortigia”, spiega il parroco, padre Flavio Cappuccio. “La bellezza dell’Atturna è proprio questa: non c’è un percorso prestabilito”.

Alle 4.30 in chiesa comincia il rosario, alle 5 la messa della svelata. La celebrazione inizia nel buio più totale. Quando il predicatore pronuncia le parole “Monstra te esse Matrem”, confrati e ministranti tolgono il velo bianco che copre il simulacro, si accendono le luci e suonano le campane.

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“L’Atturna è il rito tradizionale che segna l’apertura dei festeggiamenti in onore dell’Immacolata Concezione”, dice Raffaele Grienti. “È un momento di grande suggestione, profondamente radicato nella tradizione e nella devozione popolare. Tra i momenti più emozionanti c’è sicuramente quello in cui viene tolto il velo bianco che copre il simulacro della Madonna: un gesto carico di significato, che ogni anno rinnova nei fedeli un sentimento profondo di fede, devozione e amore verso la Vergine Maria”.