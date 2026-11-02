Siracusa, torna lo Svuotacantine: le 4 tappe di novembre per liberarsi degli ingombranti

Vecchi mobili, oggetti ingombranti e materiali accumulati negli anni in cantina o in garage si possono smaltire senza abbandonarli per strada. A Siracusa a novembre torna “Svuotacantine”, il servizio itinerante di Risam, l’azienda che gestisce l’igiene urbana in città.
Il servizio fa tappa ogni venerdì, dalle 9 alle 12, in una zona diversa della città.
Le tappe di novembre
Venerdì 6 novembre: traversa San Francesco, in strada Benali
Venerdì 13 novembre: via Cannizzaro, alla Pizzuta
Venerdì 20 novembre: via Santi Amato, all’incrocio con via Ignazio Immordini
Venerdì 27 novembre: slargo Arenella