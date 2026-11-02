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Siracusa, torna lo Svuotacantine: le 4 tappe di novembre per liberarsi degli ingombranti

di Oriana Gionfriddo ·
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svuota cantine senza scritte
Immagine generata con l'intelligenza artificiale

Vecchi mobili, oggetti ingombranti e materiali accumulati negli anni in cantina o in garage si possono smaltire senza abbandonarli per strada. A Siracusa a novembre torna “Svuotacantine”, il servizio itinerante di Risam, l’azienda che gestisce l’igiene urbana in città.

Il servizio fa tappa ogni venerdì, dalle 9 alle 12, in una zona diversa della città.

Le tappe di novembre

Venerdì 6 novembre: traversa San Francesco, in strada Benali

Venerdì 13 novembre: via Cannizzaro, alla Pizzuta

Venerdì 20 novembre: via Santi Amato, all’incrocio con via Ignazio Immordini

Venerdì 27 novembre: slargo Arenella

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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