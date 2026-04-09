Siracusa torna passerella del lusso: il 17 aprile arriva Pucci con la collezione “Alba”

Siracusa si prepara a tornare sotto i riflettori della moda internazionale. Il prossimo 17 aprile, la maison Pucci presenterà in Sicilia la nuova collezione Primavera/Estate 2026, intitolata “Alba” e firmata dalla direttrice creativa Camille Miceli, prima donna alla guida del marchio fondato dal marchese Emilio Pucci e oggi parte del gruppo LVMH.

L’appuntamento conferma la strategia itinerante adottata dal brand negli ultimi anni e, soprattutto, rafforza il legame tra la Sicilia e i grandi eventi del lusso. Per Pucci, la scelta dell’isola è coerente con un immaginario fatto di luce mediterranea, colore, energia visiva e rapporto forte con il paesaggio. La collezione “Alba”, già annunciata come nuovo capitolo del percorso di Miceli, si inserisce perfettamente in questa narrazione.

“Siamo orgogliosi e felici che Siracusa sia stata scelta ancora una volta come protagonista di un evento di rilievo internazionale – le parole del sindaco Italia –. Questo conferma il percorso che negli anni ha portato la nostra città a essere sempre più riconosciuta e apprezzata anche dalle grandi maison. Come amministrazione, attraverso l’ufficio cultura e grandi eventi che ringrazio, abbiamo seguito tutto con il massimo riserbo e con grande attenzione. Dopo Portofino nel 2025, la scelta di Siracusa per il 2026 è un motivo di orgoglio e un’ulteriore conferma della forza attrattiva della nostra città.”

Per Siracusa non si tratta di un episodio isolato. Negli ultimi anni la città è stata più volte scelta come scena per eventi fashion di altissimo profilo. Il caso più clamoroso è stato quello di Dolce & Gabbana nel luglio 2022, quando Ortigia, il Maniace, la Neapolis e Marzamemi si trasformarono nel teatro del decennale dell’Alta Moda in Italia della maison, con ospiti internazionali e una visibilità enorme per il territorio.

Nel 2023 è stata poi la volta di Fendi, che ha riportato l’alta moda in Ortigia con un evento couture organizzato tra maggio e le settimane precedenti, consolidando l’idea di Siracusa come destinazione capace di ospitare non solo turismo culturale, ma anche grandi operazioni di immagine e posizionamento internazionale.

Anche se in scala minore, la città ha continuato a intrecciare moda e spazio urbano: nel 2024 con la sfilata legata al progetto Earthmade/Sofine nell’ambito del G7 Agricoltura e Pesca, e nel 2025 con Le Tele di Aracne in piazza Archimede, segno che Siracusa non è stata solo cornice per le maison del lusso, ma anche piattaforma per una moda più territoriale, artigianale e sociale.

L’arrivo di Pucci aggiunge adesso un nuovo tassello a questo percorso. E non è un tassello secondario: il marchio ha una forte identità italiana, ma una proiezione globale e per Siracusa l’evento vale su due piani. Da un lato c’è l’impatto immediato in termini di immagine, ospitalità, logistica e attenzione mediatica. Dall’altro c’è un dato più strutturale: in pochi anni la città ha costruito una reputazione riconoscibile nel circuito degli eventi moda di fascia alta. Non è ancora una “fashion destination” in senso pieno, ma è chiaramente diventata una location credibile e desiderabile per i brand che cercano bellezza, identità e scenari con forza simbolica. Dopo Dolce & Gabbana, Fendi e gli altri format fashion degli ultimi anni, anche Pucci sceglie Siracusa. E quando le maison tornano, raramente è per caso.