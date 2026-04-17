Siracusa torna passerella del lusso: oggi arriva Pucci con la collezione “Alba” al Parco archeologico

Siracusa oggi torna sotto i riflettori della moda internazionale. La maison Pucci ha presentato in Sicilia la nuova collezione Primavera/Estate 2026, intitolata “Alba” e firmata dalla direttrice creativa Camille Miceli, prima donna alla guida del marchio fondato dal marchese Emilio Pucci e oggi parte del gruppo LVMH.

L’appuntamento conferma la strategia itinerante adottata dal brand negli ultimi anni e, soprattutto, rafforza il legame tra la Sicilia e i grandi eventi del lusso. Per Pucci, la scelta di Siracusa è coerente con un immaginario fatto di luce mediterranea, colore, energia visiva e rapporto forte con il paesaggio. La collezione “Alba”, già annunciata come nuovo capitolo del percorso di Miceli, si inserisce perfettamente in questa narrazione. La sfilata questo pomeriggio al Parco archeologico