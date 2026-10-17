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Siracusa, torna possibile conferire la plastica nei CCR e nelle isole ecologiche

di Oriana Gionfriddo ·
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Conferimento della Plastica
Man putting empty plastic bottle in recycling bin in the kitchen. Person in the house kitchen separating waste. Different trash can with colorful garbage bags. Top view

Riprende oggi, da sabato 17 ottobre 2026, il servizio di conferimento della plastica a Siracusa. A comunicarlo è RISAM, la società che gestisce il servizio di igiene urbana per il Comune.

I cittadini potranno tornare a conferire la plastica al Centro comunale di raccolta (CCR) di via Stentinello, al CCR di via Luciano Rinaldi e nelle isole ecologiche informatizzate.

La ripresa del servizio consente di ripristinare le possibilità di conferimento negli appositi punti, invitando i cittadini a proseguire nella corretta differenziazione dei rifiuti e a collaborare per mantenere la città più pulita e sostenibile.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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