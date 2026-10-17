Siracusa, torna possibile conferire la plastica nei CCR e nelle isole ecologiche

Riprende oggi, da sabato 17 ottobre 2026, il servizio di conferimento della plastica a Siracusa. A comunicarlo è RISAM, la società che gestisce il servizio di igiene urbana per il Comune.
I cittadini potranno tornare a conferire la plastica al Centro comunale di raccolta (CCR) di via Stentinello, al CCR di via Luciano Rinaldi e nelle isole ecologiche informatizzate.
La ripresa del servizio consente di ripristinare le possibilità di conferimento negli appositi punti, invitando i cittadini a proseguire nella corretta differenziazione dei rifiuti e a collaborare per mantenere la città più pulita e sostenibile.