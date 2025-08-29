Siracusa, tornano i cassonetti dei rifiuti indifferenziati in largo Luciano Russo. FdI e Pd: “una resa all’inciviltà”

Sono tornati in strada i cassonetti per i rifiuti in largo Luciano Russo, nel cuore della Mazzarona. Nell’area, dove si concentrano diversi edifici di edilizia residenziale pubblica, è stato così ripristinato il sistema di raccolta tradizionale, senza differenziazione. E già nelle prime ore si sono registrati conferimenti di ogni genere di rifiuti all’interno dei contenitori. Un passo indietro nella gestione dei rifiuti urbani.

La scelta dell’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Italia e dall’assessore all’Ambiente Luciano Aloschi ha sollevato dure reazioni politiche.





Il gruppo consiliare del Partito democratico parla di “azione anacronistica e di fallimento nella gestione dei rifiuti urbani”.

Secondo i consiglieri dem, “ripristinare i cassonetti significa ghettizzare il rione Mazzarona, generare più sporcizia e incuria, frenare l’aumento della differenziata e fare un passo indietro anche nella lotta all’evasione Tari”. Durissimo il commento: “Dopo la crociata contro gli spartitraffico, ora l’assessore si dedica al ritorno all’indifferenziata. Un’azione che sembra uscita da un film di Cetto La Qualunque”.

Non meno severo l’intervento di Paolo Cavallaro, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, che definisce i cassonetti “una resa bella e buona all’inciviltà e alla delinquenza”.

Per Cavallaro, il provvedimento rischia di trasformare la Mazzarona in un polo di conferimento abusivo, attirando rifiuti da altre zone della città e vanificando gli sforzi legati a isole ecologiche e centri di raccolta.

Il consigliere denuncia inoltre l’assenza di un piano di sviluppo per il quartiere, la mancanza di spazi ricreativi e l’impoverimento dei servizi pubblici: “La scelta dell’amministrazione è un colpo alla voglia di lottare dei cittadini onesti della Mazzarona. Con questo ritorno alla raccolta stradale qualcuno festeggia, ma non è lo Stato”.

Le opposizioni, pur con toni diversi, denunciano l’assenza di una strategia strutturale per la raccolta differenziata: chiedono censimenti delle utenze, contrasto all’evasione Tari, più controlli e una campagna informativa incisiva.