Siracusa, tornano i cassonetti e il comitato Mazzarona attacca: “eliminarli, disincentivano e danneggiano il lavoro”

Nel frattempo arriva una segnalazione video tramite Whatsappa riguardo “un campo sterminato di bottiglie di vetro e pneumatici in viale Algeri prima della scuola Chindemi”

“Gli uffici di igiene urbana sono a conoscenza che la pineta di via Luigi Foti da ben 4 anni, non pochi, grazie al senso civico di alcuni residenti e di chi usufruisce della pineta, viene tenuta pulita dai rifiuti, raccolti in sacchi mai forniti dal comune – dice ancora – L’unico contatto che una residente aveva era del delegato di quartiere che si adoperava per far ritirare i sacchi, nonostante siano stati messi a conoscenza gli uffici in un clima di rispetto e collaborazione da parte del rione nei confronti dell’amministrazione, la collaborazione è stata dal comune vanificata in quanto, pur riconoscendo un’elevata presenza di vetro e lattine all’interno dei sacchi ed elogiando l’attività civica, gli uffici hanno disatteso la promessa di posizionare adeguati cestini per la differenziata ben ancorati perché zona ventosa ed in pendenza. Nonostante l’amministrazione sia stata ripetutamente coinvolta con diverse richieste si è quasi sempre dimostrata sorda, i risultati raggiunti sono merito dei residenti. Questa la dimostrazione che l’amministrazione non ha realmente intenzione di migliorare i dati sulla differenziata difesa e praticata proprio dai residenti del rione Mazzarona che come premio e riconoscimento ricevono l’ennesimo schiaffo in quanto vengono denigrati, offesi ed umiliati nonché screditati di fronte tutta la città e la Sicilia”.

La scelta dell’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Italia e dall’assessore all’Ambiente Luciano Aloschi ha sollevato dure reazioni politiche. E dal comitato.

“L’amministrazione continua ad allontanare dialogo ed ascolto, ignorando i sacrifici ed i cambiamenti dei residenti di Mazzarona negli anni, senza una dettagliata e corretta analisi dei problemi, carente di soluzioni adeguate – le parole di Buonconsiglio – Il rione conta circa 8.000 abitanti e se verosimilmente anche tutti non pagassero la Tari non potrebbero mai giustificare l’abnorme evasione fiscale che caratterizza Siracusa. Ricordiamo che nel rione insiste un centro anziani con un numero importante di iscritti, non solo della zona, che è impossibile non producano rifiuti che crediamo differenzino. L’assessore al bilancio potrà confermare o meno se circa 42.000 siracusani non pagano la TARI, dato che potrebbe essere in aumento e che smentisce l’informazione riportata e diffusa che “il tasso di evasione TARI a Mazzarona è dato risaputo tra i più alti della città” su questo “risaputo” chiediamo i dati ufficiali che lo dimostrino e quando si afferma che “in quest’area non c’è mai stata una massiccia partecipazione alla differenziata” anche questo vogliamo venga dimostrato”.

Insomma, i residenti di Mazzarona non si riconoscono in tali denigranti affermazioni, tanto che da innumerevoli cooperative virtuose la differenziata viene praticata.

“Adesso attendiamo i dati ufficiali per una corretta informazione e per contrastare realmente l’evasione ed incentivare la differenziata in tutta Siracusa – conclude -. Si richiede altresì l’immediata eliminazione dei cassonetti appena posizionati in Largo Luciano Russo, perché disincentivano e danneggiano il lavoro ed i risultati ottenuti”.