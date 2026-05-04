Siracusa, tornano i “Dialoghi sul Mondo che Cambia”: focus sulla sanità con il libro di Chiara Giorgi

Ripartono a Siracusa i “Dialoghi sul Mondo che Cambia”, ciclo di incontri dedicati all’approfondimento dei grandi temi contemporanei. Il prossimo appuntamento è in programma martedì 5 maggio 2026, alle 18, nel salone Giovanni Paolo II del Santuario della Madonna delle Lacrime.

Al centro dell’incontro la presentazione del libro “Salute per tutti. Storia della sanità in Italia dal dopoguerra ad oggi” della professoressa Chiara Giorgi, docente di Storia contemporanea all’Università di Roma “La Sapienza”. Il volume, pubblicato da Laterza, è stato insignito del Premio come miglior libro di Storia contemporanea 2024.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’Ordine dei Medici, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Siracusa, la Società Italiana di Storia Ambientale e la Consulta Comunale Femminile di Siracusa.

A introdurre e moderare l’incontro sarà il professor Salvo Adorno, presidente SISAM dell’Università di Catania. Dialogheranno con l’autrice il dottor Anselmo Madeddu, presidente dell’Ordine dei Medici di Siracusa, la dottoressa Antonella Fucile, vicepresidente della Consulta Comunale Femminile, e il dottor Salvo Latina, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Siracusa.

L’incontro rappresenterà un’importante occasione di confronto sulla storia, il presente e il futuro del Servizio sanitario nazionale, approfondendo il ruolo fondamentale che ha avuto nello sviluppo del welfare italiano.