Siracusa, tornano in piazza le mele di AISM. La volontaria: “è importante aiutare”

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Video · sclerosi multipla

Torna anche quest’anno nelle piazze di Siracusa e della provincia La Mela di AISM, l’appuntamento dell’Associazione italiana sclerosi multipla. Con una donazione di 12 euro si riceve un sacchetto da 1,8 kg di mele, a scelta tra tre varietà: Noared (rosse), Golden Delicious (gialle) e Granny Smith (verdi). Il ricavato sostiene la ricerca scientifica, i servizi e la tutela dei diritti delle persone con sclerosi multipla e malattie correlate.

A Siracusa i volontari saranno sabato 3 e domenica 4 ottobre, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, in piazza San Giovanni alle Catacombe e al Centro commerciale Archimede. In provincia le mele si trovano nelle piazze di Augusta, Avola, Carlentini e Noto.

Accanto ai volontari dell’AISM ci saranno anche l’Associazione nazionale Bersaglieri, il gruppo Agesci Siracusa 14 e l’Avis di Noto.

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“Noi in AISM siamo tutti volontari: dedichiamo un po’ del nostro tempo alle persone con sclerosi multipla, circa 900 in provincia di Siracusa, e le assistiamo – spiega Alessandro Ricupero, presidente provinciale di AISM Siracusa – Siamo a Siracusa ma anche in provincia grazie ai tanti volontari che ci aiutano: il gruppo Agesci Siracusa 14, l’Associazione Bersaglieri e tante altre persone”

Ricupero ricorda che sostenere l’associazione è possibile in qualunque momento dell’anno, non solo durante la campagna delle mele. “Abbiamo una sede in via Necropoli del Fusco e il nostro numero, lo 0931 462393, è praticamente sempre attivo: rispondono i volontari. Si può dare un contributo in denaro, fondamentale per portare avanti i servizi della sezione: il supporto psicologico e il trasporto delle persone, per andare a prendere un farmaco, a una visita medica o alla riabilitazione. E poi si può donare il proprio tempo, che serve sempre”

Tra i volontari c’è anche Gemma Rizza, 19 anni, pronta a scendere in piazza. “Nella mia famiglia l’AISM è sempre stata presente – racconta – Sono entrata in questo mondo grazie ad amici di famiglia e anche i miei genitori aiutano quando possono”





“Ogni volta è un’esperienza bellissima – aggiunge – Grazie all’AISM ho capito quanto sia importante aiutare il prossimo, chi magari non ha la nostra stessa fortuna. Aiutare gli altri mi lascia ogni volta davvero entusiasta”