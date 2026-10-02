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Siracusa, tornano in piazza le mele di AISM. La volontaria: “è importante aiutare”

di Oriana Gionfriddo ·
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Torna anche quest’anno nelle piazze di Siracusa e della provincia La Mela di AISM, l’appuntamento dell’Associazione italiana sclerosi multipla. Con una donazione di 12 euro si riceve un sacchetto da 1,8 kg di mele, a scelta tra tre varietà: Noared (rosse), Golden Delicious (gialle) e Granny Smith (verdi). Il ricavato sostiene la ricerca scientifica, i servizi e la tutela dei diritti delle persone con sclerosi multipla e malattie correlate.

A Siracusa i volontari saranno sabato 3 e domenica 4 ottobre, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, in piazza San Giovanni alle Catacombe e al Centro commerciale Archimede. In provincia le mele si trovano nelle piazze di Augusta, Avola, Carlentini e Noto.

Accanto ai volontari dell’AISM ci saranno anche l’Associazione nazionale Bersaglieri, il gruppo Agesci Siracusa 14 e l’Avis di Noto.


“Noi in AISM siamo tutti volontari: dedichiamo un po’ del nostro tempo alle persone con sclerosi multipla, circa 900 in provincia di Siracusa, e le assistiamo – spiega Alessandro Ricupero, presidente provinciale di AISM Siracusa – Siamo a Siracusa ma anche in provincia grazie ai tanti volontari che ci aiutano: il gruppo Agesci Siracusa 14, l’Associazione Bersaglieri e tante altre persone”

Ricupero ricorda che sostenere l’associazione è possibile in qualunque momento dell’anno, non solo durante la campagna delle mele. “Abbiamo una sede in via Necropoli del Fusco e il nostro numero, lo 0931 462393, è praticamente sempre attivo: rispondono i volontari. Si può dare un contributo in denaro, fondamentale per portare avanti i servizi della sezione: il supporto psicologico e il trasporto delle persone, per andare a prendere un farmaco, a una visita medica o alla riabilitazione. E poi si può donare il proprio tempo, che serve sempre”

Tra i volontari c’è anche Gemma Rizza, 19 anni, pronta a scendere in piazza. “Nella mia famiglia l’AISM è sempre stata presente – racconta – Sono entrata in questo mondo grazie ad amici di famiglia e anche i miei genitori aiutano quando possono”


“Ogni volta è un’esperienza bellissima – aggiunge – Grazie all’AISM ho capito quanto sia importante aiutare il prossimo, chi magari non ha la nostra stessa fortuna. Aiutare gli altri mi lascia ogni volta davvero entusiasta”

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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