Siracusa, tornano le Messe votive di San Sebastiano

Tornano le tradizionali Messe votive del terzo sabato del mese, momento di preghiera particolarmente sentito dalla comunità dei fedeli.
Sabato 16 Maggio alle 18.30 la celebrazione eucaristica sarà presieduta da Don Gianluca Belfiore, Vicario della Parrocchia Metropolitana.
Durante la Santa Messa sarà esposta alla pubblica venerazione la reliquia del Santo, segno concreto di una devozione che continua a rinnovarsi nel cuore dei fedeli siracusani.
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