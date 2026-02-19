Siracusa, tornano le Messe votive di San Sebastiano

A circa un mese dai solenni festeggiamenti in onore di San Sebastiano, compatrono di Siracusa, tornano le tradizionali Messe votive del terzo sabato del mese, momento di preghiera particolarmente sentito dalla comunità dei fedeli.

Sabato 21 febbraio alle 18 la celebrazione eucaristica sarà presieduta da Mons. Salvatore Marino, Parroco della Cattedrale di Siracusa.

Durante la Santa Messa sarà esposta alla pubblica venerazione la reliquia del Santo, segno concreto di una devozione che continua a rinnovarsi nel cuore dei fedeli siracusani.

Al termine della celebrazione avrà luogo la presentazione del libro devozionale di Salvatore Bisicchia, dal titolo “Non siamo tutti muti raveru – Viava Sammastianu”.

L’iniziativa si inserisce nel cammino di fede e nasce con l’obiettivo di custodire, approfondire e diffondere sempre più la conoscenza del culto di San Sebastiano. Attraverso la preghiera, la venerazione e il racconto culturale, il Comitato intende valorizzare una tradizione che non è soltanto memoria del passato, ma patrimonio vivo della comunità siracusana e parte integrante della sua identità religiosa e civile.