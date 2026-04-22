Siracusa, Torneo di lettura: in finale si sfideranno le scuole Orsi, Wojtyla e Capuana

Gli istituti comprensivi Orsi, Wojtyla e Capuana di Avola si confronteranno nella fase finale del Torneo di lettura “Attenti al…libro”, organizzato dalla Biblioteca comunale centrale di Siracusa in collaborazione con il Sistema bibliotecario della provincia. L’evento si svolgerà il 12 maggio, alle 9,30, nel cortile dell’ex liceo classico Gargallo, in Ortigia.

La selezione si è svolta lunedì scorso on-line e ha visto 150 alunni di sei scuole, tre di Siracusa e tre di Avola, sfidarsi in alcuni giochi costruiti sui testi di tre libri per ragazzi: “La città delle meraviglie” di Annamaria Piccione, “C’era due volte il Barone Lamberto” di Gianni Rodari e “Bullismo – Una storia per capire” di Giusi Parisi.

L’esito della sfida è stato: Comprensivo Orsi, 56 punti; Wojtyla 54; Capuana di Avola, 45; Brancati 42; Bianca e Vittorini, entrambi di Avola, rispettivamente 41 e 34 punti.