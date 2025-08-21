Siracusa, tra la nuova scala alla Turba e l’allarme topi: segnalata la presenza di ratti nonostante le derattizzazioni

Nella zona del belvedere della Turba, dove di recente è stata installata una scala che consente l’accesso diretto al mare, i visitatori hanno documentato con un video la presenza di topi nell’area, nonostante gli avvisi del Comune relativi a interventi di disinfestazione e derattizzazione.

La scala, pensata per agevolare la fruizione della spiaggia da parte di residenti e turisti, è infatti utilizzata soprattutto dai bagnanti, ma accanto alle trappole predisposte continuano a vedersi roditori. Un segnale che, pur a fronte delle operazioni già eseguite, la derattizzazione non ha avuto pieno effetto.





Non stupisce più di tanto chi conosce il lessico e la storia urbana di Siracusa. Si usa ancora l’espressione “succi i muragghia” per indicare i grossi topi di fogna che si nascondono tra le antiche mura della città. Una definizione che racconta la persistenza di questo fenomeno soprattutto nei vicoli e nelle costruzioni storiche di Ortigia.

La presenza di ratti in un punto tanto frequentato dai turisti sollecita ulteriori azioni di monitoraggio per evitare che l’immagine del centro storico venga compromessa in piena stagione estiva.