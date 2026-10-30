Siracusa tra le 36 città del 4 Novembre: cerimonia al Pantheon, caserme aperte

Attualità · UNITÀ E FORZE ARMATE

Il 4 novembre, “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”, Siracusa celebrerà una ricorrenza che rinnova i valori dell’unità nazionale e il riconoscimento del ruolo delle Forze Armate al servizio del Paese, nel segno della memoria di quanti hanno sacrificato la propria vita per la Patria e della trasmissione di questi valori alle nuove generazioni.

Anche quest’anno, il capoluogo aretuseo è stato individuato dal ministero dell’Interno, d’intesa con il ministero della Difesa, tra le 36 città italiane selezionate per una programmazione di eventi celebrativi che affiancano alle cerimonie istituzionali iniziative volte ad avvicinare i cittadini al mondo militare. In tale contesto si inserisce anche il programma “Caserme aperte”, con l’apertura al pubblico di siti ed edifici delle Forze Armate.

La cerimonia commemorativa avrà luogo alle 12 nel piazzale antistante la Chiesa di San Tommaso al Pantheon, alla presenza del Prefetto di Siracusa, che presiederà l’evento. Interverranno i vertici delle Forze dell’Ordine, le autorità civili e militari del territorio e una rappresentanza della comunità studentesca provinciale.

La manifestazione si aprirà con l’alzabandiera, accompagnato dall’esecuzione dell’Inno di Mameli a cura del Corpo Musicale “Città di Siracusa”. Seguirà la deposizione di una corona di alloro al monumento ai Caduti da parte del Prefetto di Siracusa e del Comandante Militare Marittimo della Sicilia Orientale, accompagnati da alcuni studenti, in un momento di raccoglimento dedicato alla memoria di quanti hanno dato la vita per la Patria.

Il programma proseguirà con la lettura, da parte del Prefetto, del messaggio del Presidente della Repubblica e, a seguire, con quella del messaggio del Ministro della Difesa, affidata al Comandante Militare Marittimo della Sicilia Orientale.

Di particolare significato sarà il tradizionale passaggio della Bandiera Nazionale tra le scolaresche, gesto simbolico che rinnova il legame tra memoria storica e futuro del Paese e richiama il ruolo delle nuove generazioni nella trasmissione dei valori di unità, libertà e appartenenza. Per l’edizione di quest’anno, la consegna del vessillo avverrà dall’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Orso Maria Corbino” di Siracusa all’Istituto di Istruzione Secondaria di II grado “M.F. Quintiliano” del medesimo capoluogo.

Accanto alla cerimonia istituzionale, troveranno spazio anche iniziative diffuse nella città. Grazie alla collaborazione delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine, sarà riproposto l’allestimento di vetrine celebrative presso esercizi commerciali di Siracusa, con l’esposizione di uniformi, vessilli e cimeli delle diverse specialità militari.

Un’iniziativa che consentirà di portare i simboli della ricorrenza nei luoghi della quotidianità, promuovendo la conoscenza delle tradizioni militari e del servizio reso dalle istituzioni alla collettività.