Siracusa tra le città più care d’Italia: +2,5% l’inflazione, +579 euro annui per famiglia

L’inflazione continua a farsi sentire nelle tasche degli italiani, e Siracusa non fa eccezione. Anzi, secondo i dati resi noti dall’Istat sull’andamento dei prezzi a giugno e analizzati dall’Unione Nazionale Consumatori, la nostra città figura tra le dieci più care d’Italia, con un’inflazione annua del +2,5%, la seconda più alta del Paese (ex aequo con Cosenza).

Questo aumento dei prezzi si traduce in un aggravio annuo pari a 579 euro per una famiglia media siracusana, collocando Siracusa al decimo posto nella classifica nazionale per maggior incremento del costo della vita.





A guidare la graduatoria nazionale è Bolzano, dove l’inflazione al +2,3% comporta però una spesa aggiuntiva più elevata: 763 euro annui per famiglia. Al secondo posto si piazza Rimini (+2,7%), che con l’inflazione più alta d’Italia vede un rincaro di 743 euro l’anno, seguita da Venezia (+2,2%, +617 euro). Subito dopo troviamo Bergamo, Belluno, Arezzo, Udine, Bologna e Padova.

All’opposto, Pisa è la città dove il caro vita incide meno: con un’inflazione dello 0,6% l’aumento annuo è di appena 162 euro. Seguono Olbia-Tempio (+0,9%, +179 euro) e Vercelli (+0,8%, +189 euro), poi Benevento, Massa Carrara, Sassari, Caserta, Lodi, Trapani e Campobasso, tutte sotto i 240 euro di incremento annuo.

Guardando alla classifica regionale, il Trentino-Alto Adige risulta la regione con l’aumento medio più pesante per le famiglie: +1,8% d’inflazione e un aggravio medio di 556 euro. Seguono Friuli Venezia Giulia e Lazio. La regione più virtuosa è il Molise, con un +1% e appena 236 euro in più l’anno. In Sicilia, la situazione è eterogenea: Trapani, ad esempio, rientra tra le città con rincari contenuti (+1%, 232 euro), mentre Siracusa è tra le peggiori.

I dati Istat confermano che a giugno l’inflazione ha ricominciato a salire: +1,7% su base annua, contro l’1,6% di maggio, e +0,2% su base mensile. Il rialzo è legato soprattutto ai prezzi degli alimentari non lavorati, che sono passati da +3,5% a +4,2%, incidendo direttamente sul cosiddetto “carrello della spesa”, che comprende beni alimentari, per la cura della casa e della persona: questo indice è salito dal +2,7% al +2,8%.

Una tendenza che preoccupa le associazioni dei consumatori e che impone attenzione soprattutto in territori – come quello siracusano – dove l’inflazione, seppur numericamente contenuta rispetto agli anni precedenti, pesa in proporzione più alta sui redditi medi delle famiglie.