Attualità · Imprese e lavoro

Tra il 2014 e il 2024 in provincia di Siracusa le imprese attive sono cresciute del 15,8% e gli addetti del 28%, ben oltre la media nazionale (+8,9% e +17,2%). Lo rileva l’Area Studi e Ricerche CNA su dati Istat: Siracusa è nona in Italia in entrambe le classifiche.

La provincia aretusea entra così nel ristretto gruppo dei territori che crescono insieme per numero di imprese e per occupazione: oltre a Siracusa, solo Napoli, Caserta, Milano, Ragusa e Salerno figurano nelle prime dieci posizioni di tutte e due le graduatorie, su 103 territori analizzati. Siracusa e Ragusa sono le uniche province siciliane presenti in entrambe le top ten, a conferma del dinamismo del Sud-Est dell’Isola.

“Siracusa è tra le sei province italiane nelle prime dieci posizioni sia per crescita delle imprese sia per occupazione. È il risultato del lavoro quotidiano di artigiani e piccoli imprenditori. Ora Regione e Governo facciano la loro parte: credito accessibile, infrastrutture e meno burocrazia“, dichiara la presidente di CNA Siracusa Rosanna Magnano. CNA Siracusa chiede in particolare alla Regione Siciliana di rafforzare gli strumenti di garanzia per il credito alle micro e piccole imprese e di semplificare le procedure autorizzative che rallentano investimenti e ampliamenti.

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“Il dato più significativo è che gli addetti crescono quasi il doppio delle imprese: in dieci anni la dimensione media delle aziende siracusane è aumentata di circa il 10%. Non solo nuove aperture, quindi, ma imprese che si consolidano e creano lavoro“, spiega il segretario territoriale Gianpaolo Miceli.

Il quadro va letto con attenzione. Come sottolinea lo stesso studio nazionale, più imprese non significa automaticamente maggiore forza economica di un territorio. In un tessuto produttivo fatto in larga parte di micro e piccole imprese, la sfida dei prossimi anni è accompagnarle verso dimensioni, produttività e capacità di investimento adeguate. È la linea indicata anche da CNA Nazionale: dove cresce il numero delle imprese occorre creare le condizioni perché crescano anche la loro dimensione e la capacità di generare lavoro e valore aggiunto.

Nel decennio 2014-2024 le imprese attive in provincia di Siracusa sono aumentate del 15,8%, a fronte di una media nazionale dell’8,9%, collocando il territorio al nono posto su 103; gli addetti sono cresciuti del 28%, contro il 17,2% nazionale, anche in questo caso al nono posto. Siracusa è tra le sei province presenti nelle prime dieci posizioni di entrambe le classifiche, insieme a Napoli, Caserta, Milano, Ragusa e Salerno. A livello nazionale guidano Napoli per crescita delle imprese (+19,7%) e Milano per crescita degli addetti (+43,2%). Fonte: elaborazione Area Studi e Ricerche CNA su dati Istat.