Siracusa, “Tra parole, petali e palati”: presentato il libro di Monica Leone

Venerdì 7 novembre, la Fidapa -BPW e il Lions club Siracusa Aretusa hanno ospitato la dottoressa Monica Leone per la presentazione del suo ultimo libro dal titolo “Tra parole, petali e palati” edito da Morrone editore presso il Panorama Hotel di Siracusa. L’attività che rientra nell’ambito del patto di amicizia siglato l’anno scorso tra i due club, ha visto i saluti dei rispettivi Presidenti Lucia Barcio (Fidapa) e Elisabetta Mariani (Lc Aretusa) che hanno ringraziato i numerosi intervenuti lasciando, poi, la parola e Cristina Gianino e a Pietro Durante che hanno piacevolmente dialogato con l’autrice.

“Tra parole, petali e palati” è un racconto che crea una vetrata sensoriale fatta di parole che accarezzano l’anima, petali che provocano delicata emozione visiva e tattile, e palati che stimolano il ricordo gustativo e l’apprezzamento di un momento condiviso. In questa storia si intrecciano tre elementi per dare profondità alla relazione e al vissuto dei personaggi all’interno del borgo “N’toni” luogo immaginario di ricordi d’inverni passati tra le montagne, di estati trascorse tra i giardini e di momenti condivisi con chi ha amato.

Fantasia e realtà di vita vissuta raccontata attraverso la storia di Zoe, la protagonista della storia, ma anche attraverso ricette di cucina, dove la tavola è vista come luogo per raccontarsi, per criticarsi, per lasciare spazio ai rimpianti, per raccontare momenti importanti di una vita ma anche per trovare seconde possibilità di vita attraverso sapori e odori, la cucina come strumento per rinascere e curare le piccole depressioni della vita.

La serata si è conclusa con un cocktail offerto dai club agli intervenuti.