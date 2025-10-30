Siracusa, traffico in tilt per la Fiera dei Morti: automobilisti bloccati per ore, polemiche sui disagi

Mattinata di passione questa mattina per chi si deve muovere da e per Ortigia e la zona Umbertina. Dalle 10 circa, infatti, si registrano enormi ingorghi in via Malta e Corso Umberto con auto incolonnate e traffico realmente in tilt. Difficile spostarsi da e per il centro storico, con rallentamenti anche a partire dalla parte alta di corso Gelone

In queste ore sono diversi i messaggi e le segnalazioni arrivati in redazione da parte di cittadini rimasti imbottigliati nel traffico a causa della nuova ordinanza del settore Mobilità, che da mezzanotte ha disposto la chiusura di un tratto di via del Foro Siracusano, corso Umberto e viale Montedoro per consentire lo svolgimento della tradizionale “Fiera dei Morti 2025”, in programma fino al 3 novembre.

Nonostante la presenza sul posto da parte degli agenti della Polizia municipale, la scarsezza di percorsi alternativi ha rapidamente congestionato la circolazione dei flussi da e per il centro storico con macchine e autobus del trasporto pubblico che percorrono poche centinaia di metri in oltre mezz’ora.

Stando a quanto previsto dall’ordinanza comunale, infatti, da oggi al 3 novembre i mezzi provenienti da corso Umberto devono svoltare su viale Regina Margherita e proseguire su via Diaz per poi immettersi su via Catania e raggiungere piazzale Marconi. Da viale Montedoro obbligo di svolta a sinistra su via A. Rizza, mentre da via Malta è obbligatorio proseguire dritto all’incrocio con via Somalia, e da via Somalia svolta obbligata a destra su via Malta.

Sulla gestione dell’evento non sono mancate le critiche politiche. In una nota congiunta i consiglieri di Forza Italia – Cosimo Burti, Alessandra Barbone, Damiano De Simone, Luigi Gennuso, Salvatore La Runa e Leandro Marino – hanno espresso soddisfazione per il successo in termini di presenze, ma anche rammarico per l’impatto sulla viabilità.

“Nel congratularci per il tanto vantato successo dovuto al grande numero di operatori partecipanti – scrivono – non possiamo che far notare, a malincuore, come tutto ciò risulti inefficace se non accompagnato da una pianificazione adeguata dei luoghi e dei servizi correlati. Già prima del taglio del nastro inaugurale, il traffico cittadino si era completamente paralizzato, creando disagi a chi, per motivi di lavoro o studio, doveva transitare in quella zona”.

Gli esponenti azzurri invitano l’amministrazione comunale a valutare per il futuro aree alternative: “Le tante vantate politiche di rilancio e riqualificazione delle periferie dovrebbero partire proprio da queste iniziative. In città – proseguono – esistono luoghi idonei e spaziosi che, purtroppo, vengono sistematicamente dimenticati”.

La Fiera dei Morti rimarrà aperta fino al 2 novembre, con decine di stand lungo corso Umberto, Foro Siracusano e viale Montedoro. Ma per molti siracusani, quella di oggi è stata una giornata di passione.