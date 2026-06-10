Siracusa, traffico in tilt su via Elorina: lavori in corso e senso unico alternato

Mattinata particolarmente difficile per gli automobilisti in transito lungo via Elorina da e per Siracusa, dove un intervento urgente sulla sede stradale ha provocato pesanti rallentamenti e lunghe code in entrambe le direzioni di marcia.

A determinare la necessità dei lavori sarebbe stata una perdita sotterranea che avrebbe creato un piccolo ingrottamento sotto il manto stradale, manifestatosi in superficie con l’apertura di una buca sull’asfalto. Il cedimento si è verificato in direzione Siracusa subito dopo la discesa delle Due Colonne, rendendo necessario un immediato intervento di messa in sicurezza.

Fin dalle prime ore della mattinata sono iniziate le operazioni da parte dei tecnici della Siam per individuare l’origine del problema e valutarne l’entità. Un intervento che ha inevitabilmente avuto ripercussioni sulla viabilità.

Per consentire lo svolgimento dei lavori è stato infatti istituito un senso unico alternato nel tratto interessato dal cantiere. Una soluzione che ha però comportato un forte rallentamento del traffico veicolare, con decine di automobilisti costretti a lunghe attese e incolonnamenti soprattutto nelle ore di punta.

Non è ancora chiara la durata dell’intervento, che dovrebbe concludersi comuqnue nel pomeriggio, né quando potrà essere ripristinata la normale circolazione veicolare. Per questo si consiglia, se possibile, di utilizzare percorsi alternativi per uscire dalla città e raggiungere le frazioni balneari o Cassibile.