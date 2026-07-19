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Cronaca Zona Isola

Siracusa, tragedia al porto Grande: morto un uomo con profonde ferite da elica

di Luca Signorelli ·
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Morto porto grande

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Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi nelle acque della zona Carrozzieri, contrada Isola, a Siracusa, dove un uomo è stato trovato privo di vita in mare.

L’allarme è scattato quando è stata segnalata la presenza del corpo in acqua. Sul posto è intervenuta una motovedetta della Guardia Costiera, che ha raggiunto l’area per il recupero della vittima e per avviare i primi accertamenti.

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Secondo le prime informazioni, sul corpo dell’uomo sarebbero state riscontrate profonde ferite, compatibili con quelle che potrebbero essere state provocate dalle eliche di un’imbarcazione. Al momento, tuttavia, le cause del decesso non sono state accertate e nessuna ipotesi viene esclusa dagli investigatori.

Sarà l’attività della Guardia Costiera, insieme agli ulteriori accertamenti e agli esami che verranno disposti dall’autorità giudiziaria, a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e a stabilire se le lesioni riscontrate siano effettivamente la causa della morte.

La tragedia si è consumata davanti a numerosi bagnanti e diportisti presenti nella zona, molti dei quali hanno assistito alle operazioni di soccorso e recupero del corpo

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Luca Signorelli

Luca Signorelli

Giornalista pubblicista dal 2008, laureato magistrale in Comunicazione all'Università di Catania. Segue politica, amministrazione e società con uno stile diretto e analitico: traduce il linguaggio delle istituzioni in notizie utili al lettore.

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