Siracusa, tragedia in corso Gelone: morto l’82enne investito da un autobus

Non ce l’ha fatta l’uomo coinvolto nel grave incidente stradale avvenuto questa mattina all’incrocio tra corso Gelone e via Demostene. La vittima, un siracusano classe 1944, è deceduta in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate.

Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio della Polizia Municipale, l’anziano stava attraversando corso Gelone quando avrebbe perso l’equilibrio cadendo in avanti proprio mentre transitava un autobus. A quel punto sarebbe stato travolto dalla ruota anteriore destra del mezzo, in una zona che potrebbe rientrare nel cosiddetto angolo cieco del conducente.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno soccorso il ferito e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Umberto I di Siracusa. Nonostante i tentativi dei medici, l’82enne è morto durante l’operazione dopo l’accesso in ospedale in codice rosso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.