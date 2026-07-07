Siracusa, tragico incidente in viale Epipoli: muore motociclista, grave un ciclista

Un drammatico incidente stradale si è verificato nella notte a Siracusa, lungo viale Epipoli, nei pressi dell’ex centro commerciale. Il bilancio è di un morto e un ferito grave.

Lo scontro, avvenuto poco dopo la mezzanotte, ha coinvolto una moto e una bici che, secondo i primi accertamenti eseguiti dagli agenti della Polizia Municipale, stavano percorrendo entrambe la carreggiata in direzione Belvedere.

Per cause ancora in fase di accertamento, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo per impattare violentemente contro la bicicletta. L’urto è stato particolarmente violento e il centauro è stato sbalzato sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per il motociclista, un uomo di 48 anni, non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Il ciclista, invece, è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Umberto I di Siracusa, dove è ricoverato in prognosi riservata. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Municipale, che ha effettuato i rilievi sul luogo del sinistro per ricostruire con esattezza quanto accaduto.