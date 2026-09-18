Siracusa, transenne e rifiuti davanti alla scuola Archimede. Pantano: “rimozione a breve”

Attualità · Lavori alla mensa

I lavori per la nuova mensa della scuola Archimede, in via Carlo Forlanini, sono terminati a maggio, ma all’esterno dell’istituto sarebbe rimasta un’area delimitata da transenne, con rifiuti al suo interno. A segnalarlo sono alcuni genitori, preoccupati per la sicurezza dei bambini durante l’ingresso e l’uscita da scuola. Secondo quanto riferito dalle famiglie, alcuni alunni si avvicinerebbero all’area, giocherebbero con i rifiuti e si arrampicherebbero sulle griglie, esponendosi al rischio di cadute e infortuni.

La segnalazione arriva a settembre, a diversi mesi dalla conclusione dei lavori indicata dai genitori, e pone una questione che va oltre il semplice decoro: la presenza di materiali abbandonati e transenne in prossimità di una scuola richiede attenzione, soprattutto negli orari in cui l’area è frequentata dai più piccoli. Interpellato sulla vicenda, l’assessore comunale all’Edilizia scolastica, Enzo Pantano, ha dichiarato di non essere stato precedentemente informato del problema e ha assicurato un intervento.

“Non avevo ricevuto segnalazioni in merito. Provvederò alla rimozione in tempi brevi”, ha affermato l’assessore. Resta però aperta la questione dei controlli sull’area interessata dai lavori. La presenza di un responsabile unico del progetto e di un direttore dei lavori pone l’interrogativo su quali verifiche siano state effettuate al termine dell’intervento e se la porzione ancora transennata rientri nel cantiere, debba essere ripristinata dall’impresa o sia già tornata nella disponibilità del Comune.