Attualità · VIABILITÀ

Sono passati 10 giorni dalla comparsa delle transenne su via Concetto Lo Bello (la strada che costeggia la Cittadella dello Sport) senza che nessuna comunicazione ufficiale sia stata diramata dagli uffici Comunali.

“Ma se con gli anni ci eravamo abituati agli annunci delle molteplici “sperimentazioni” rigorosamente fatte sul campo, (mai su carta, dati alla mano) oggi siamo arrivati al punto che non vengono più nemmeno annunciate le modifiche alla viabilità – dice Carlo Gradenigo per Lealtà & Condivisioni –. Nel caso specifico chissà se nascerà un belvedere pedonale alberato, se si tratta di nuovi parcheggi e strisce blu o qualcuno ha pensato semplicemente di fare della Cittadella una gigantesca rotatoria deviando tutto il traffico tra via Tucidide e la piccola via Caldarella. Chissà se lo sapremo in tempo utile o ultimato l’esperimento le vedremo sparire le transenne così come sono apparse, da un giorno all’altro. In sintesi la città si chiede: cosa stiamo sperimentando, chi lo sta facendo e perché? Aspettiamo risposta”.