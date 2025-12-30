Siracusa, trasferimento del Rizza. Il dirigente Aloscari: “Decisione penalizzante, serve un confronto immediato”

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Rizza di Siracusa, professor Pasquale Aloscari, ha inviato una lettera aperta agli esponenti del Libero Consorzio comunale di Siracusa, al Prefetto e al sindaco della città per chiedere l’avvio urgente di un confronto sulla prospettata decisione di trasferire l’istituto dalla storica sede del Palazzo degli Studi.

La presa di posizione arriva alla luce delle determinazioni rese note il 23 dicembre 2025 dall’Organo di Governo del Libero Consorzio, che – secondo quanto sottolineato dal dirigente – configurerebbero una soluzione “totalmente penalizzante nei confronti dell’intera comunità scolastica”.

Nel testo, il professor Aloscari evidenzia come l’annuncio del trasferimento sia avvenuto in un momento particolarmente delicato: il primo giorno del periodo di riposo natalizio e in piena fase di orientamento scolastico. Una tempistica che, secondo il dirigente, sta già producendo effetti destabilizzanti su famiglie, docenti e studenti, con ricadute negative sugli ingressi e sulle iscrizioni per il prossimo anno scolastico.

“Una storia onorevole e costellata di successi, in oltre un secolo di vita, non deve essere sacrificata da decisioni monocratiche non condivise”, scrive Aloscari, ribadendo il valore storico, culturale e formativo dell’Istituto Rizza, che ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per la città di Siracusa e per intere generazioni di professionisti.

Da qui l’invito formale rivolto agli esponenti del Libero Consorzio a partecipare a un incontro pubblico che si terrà mercoledì 7 gennaio 2026 alle 10, nell’Aula Magna dell’Istituto Rizza. L’obiettivo dichiarato è quello di avviare un confronto franco, sereno, costruttivo e leale, nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuno, per individuare una soluzione condivisa capace di tutelare il futuro della scuola.

“Salvaguardare il Rizza – conclude il dirigente – significa preservare un pezzo importante di siracusanità, che ha egregiamente formato generazioni e generazioni di studenti”