Siracusa, trasferimento del Rizza. Scimonelli: “si attenda il verdetto del CGA”

Politica · Appello all'ex Provincia

Prosegue il dibattito sul trasferimento dell’Istituto Rizza. Dopo le dichiarazioni del presidente del Libero Consorzio, Michelangelo Giansiracusa, interviene il consigliere comunale di Siracusa Ivan Scimonelli, che invita l’Ente a scegliere la strada della prudenza in attesa del pronunciamento definitivo del Consiglio di Giustizia Amministrativa.

Al centro della presa di posizione di Scimonelli c’è l’espressione utilizzata dal presidente, che aveva definito la scelta un “rischio calcolato“.

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“È proprio questa espressione a destare la maggiore preoccupazione – afferma il consigliere –. Quando si amministra una comunità scolastica composta da centinaia di studenti, famiglie, docenti e personale amministrativo non ci si può permettere di giocare d’azzardo. Il principio che dovrebbe guidare ogni amministratore è quello del buon padre di famiglia: agire con prudenza, diligenza e lungimiranza, evitando di esporre la collettività a conseguenze potenzialmente dannose“.

Secondo Scimonelli, la questione resta strettamente legata all’esito del giudizio pendente davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa. “Se il CGA dovesse ribaltare la decisione del Tar – osserva – cosa accadrebbe? Si chiederebbe alla scuola di affrontare un secondo trasloco, magari ad anno scolastico già iniziato, con inevitabili disagi organizzativi, didattici ed economici? Questo non sarebbe un rischio calcolato, sarebbe una follia amministrativa“.

Il consigliere precisa di non mettere in discussione l’esigenza di razionalizzare la spesa pubblica, ma ritiene che il contenimento dei costi non possa diventare l’unico criterio di valutazione. “Il risparmio economico – aggiunge – non può prevalere sulla serenità della vita scolastica e sulla tutela degli studenti“.

Da qui la domanda rivolta direttamente al presidente del Libero Consorzio: “Vale davvero la pena assumersi questo rischio quando basterebbe attendere la decisione definitiva del CGA per evitare il pericolo di un doppio trasferimento?“.

Scimonelli conclude ribadendo il proprio invito alla prudenza e ricordando anche il rapporto politico che lo lega all’attuale presidente dell’Ente. “Lo affermo con ancora maggiore convinzione – sottolinea – perché, insieme al mio gruppo politico Insieme, ho contribuito alla sua elezione alla presidenza del Libero Consorzio. Proprio per questo ritengo non solo legittimo, ma doveroso, esprimere osservazioni quando ritengo che una scelta possa esporre l’Ente e la comunità scolastica a conseguenze evitabili. La lealtà politica non si misura con il silenzio, ma con la capacità di dire ciò che si ritiene giusto nell’interesse delle istituzioni e dei cittadini“.