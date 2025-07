Siracusa, trasferimento temporaneo della Circoscrizione Santa Lucia nei locali di Via San Sebastiano

Per consentire il diritto alla fruizione delle ferie al personale in carico, anche per il mese di Agosto le circoscrizioni anagrafiche di Siracusa osserveranno la chiusura alternata. In particolare la Circoscrizione S. Lucia di via Caltanissetta n. 47 rimarrà chiusa dal 4 all’8 Agosto.

A partire dal 11 agosto, d’intesa con l’Assessore al Decentramento Giuseppe Casella e l’Assessore ai Servizi Demografici Palma Daniela Vasques, la Circoscrizione Santa Lucia, erogherà temporaneamente i servizi nel basso di via San Sebastiano, 31, nelle more dell’adeguamento e sanificazione dei locali di via Caltanissetta n.47.